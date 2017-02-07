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Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, Ankara'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu törenle karşıladı.

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Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu, Ankarada resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Külliye'si önündeki caddede Wirtu'yu karşılayan atlı suvariler, konuk cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Wirtu'yu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Wirtu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Wirtu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek, selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Wirtu, merdivenlerde, Türkiye ve Etiyopya bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Wirtu, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim ile diğer yetkililer ve yabancı heyet de hazır bulundu.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu, cumhurbaşkanlığı külliyesi
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