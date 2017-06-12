'Et spekülatörlerine fırsat vermeyelim'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, vatandaşlardan et fiyatlarıyla ilgili spekülatörlere fırsat vermemelerini isteyerek, ''Büyük marketlerde şu an et fiyatları 33 ile 36 lira arasında. Vatandaşlarımız uygun şartlardan buralardan et ihtiyacını giderebilir.'' dedi.

Bakan Çelik, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra 6 aylık dönem içinde bütün bakanlıkların vizyonuyla ilgili bir talimatı bulunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm bakanlıklardan 6 ay içinde gelecek vizyonlarını ve vatandaşların beklentilerine cevap verecek icraatlarını ortaya koymalarını istediğini vurgulayan Çelik, ''Bu çerçevede bütün bakanlıklar olduğu gibi biz de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 'Milli Tarım Projesi' çerçevesinde şekillendirdiğimiz, gerek bitkisel üretim gerekse hayvansal üretimle faaliyetlerle ilgili önemli kararları aldık. Önümüzdeki bu kısa dönem içinde atmamız gereken önemli adımları da inşallah bu 5-6 aylık dönemde kamuoyu ile paylaşacağız.'' diye konuştu.

''Her şey daha güzel olacak''

Çelik, bakanlık olarak ''Milli Tarım''ın ismine uygun tarım alanındaki atılımları kısa süre içinde gerçekleştireceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

''Kendi kendine yeten bir tarım politikası ve bizden beklentisi olan halkların, milletlerin de buradan nasiplenecekleri ve dışa dönük bir yüzü olan bir tarım politikasını inşallah önümüzdeki dönemde ülke olarak gerçekleştireceğiz. Her şey daha güzel olacak. Bin bir türlü soruna, sıkıntılara rağmen Türkiye çok badireyi aştığı gibi bu önümüzdeki bölgesel sorunları da büyük devlet olma bilinciyle aşacağı inancı içerisindeyiz. Vatandaşlarımız bu istikrarlı yönetimi, yönetim anlayışını sürdürdükçe, yeni yönetim anlayışı dediğimiz yeni Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı sistemi çerçevesindeki istikrara dayalı sistemle bin bir türlü sorunu aşabilecek bir yapı oluşmuş bulunuyor. İnşallah geleceğimiz bugünden çok daha iyi olacaktır.''

Et fiyatları ve spekülatörler

Bakan Çelik, geçen aylarda ülkede et fiyatlarının çok konuşulduğunu ancak aldıkları önemlerle bu soruna gerekli çözümü bulduklarını ifade etti.

''Etle ilgili şunu ifade edeyim; aslında yüz binlerce şu anda kesime hazır hayvanımız var, kasaplık hayvanımız var. Etle ilgili bir sorun söz konusu değil.'' diyen Çelik, şunları kaydetti:

"Yeteri kadar hayvanımız söz konusu ama spekülatörler malum yaz aylarını, ramazan ayını, Kurban Bayramı'na giderken bu süreci istismara dönük bazı uygulamalar yaptıklarını izliyoruz, gözlüyoruz. Onun için biz direkt olarak şu anda halk ile iç içe olan marketlerle, büyük marketlerle irtibatlıyız. Yaklaşık 10 gündür bazı marketlerde fiyatlar kıyma 33-32,90, kuşbaşı 35,90 lira şeklinde satışlar gerçekleşmektedir. Yani büyük marketlerde şu an et fiyatları 33 ile 36 lira arasında. Vatandaşlarımız uygun şartlardan buralardan et ihtiyacını giderebilir. Spekülatörlere fırsat vermeyelim, çok uygun şartlarda et temin etmesine rağmen bunu pahalı satan bazı simsarlara da prim vermesinler. Türkiye'deki tüm büyük marketlerden ve Et Balık Kurumunun şubelerinin olduğu yerlerden uygun fiyata et temin etmelerinde hiçbir engel yok. Bu imkanı vatandaşlarımıza sunuyoruz. Dolayısıyla hayvan varlığında bir sorunumuz olmadığı için geçici olarak ramazan ayına girişten dolayı spekülatörlerin kısa bir dönemli bir dalgalanması yaşandı ama bu geride kaldı bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle bir sorun yok.''

Kurbanlık hayvanlar

Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanlarla ilgili de bir sıkıntılı durumun olmadığına dikkati çekti.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sıkıntılarının bulunmadığına vurgu yapan Çelik, ''Yılda kurbanlık 850-900 bin büyükbaş hayvan kesiliyor. Elimizde Kurban Bayramına dönük 1 milyon 400 bin büyükbaş hayvan var. Küçükbaş hayvan ile ilgili de yine 2 milyon 700 bin-3 milyon civarında hayvan kesimi söz konusu olacak. Bununla ilgili de bunun çok üzerinde küçükbaş hayvanımızın olduğunu çok rahat bir şekilde bugünden söyleyebiliriz. Böyle bir sıkıntının söz konusu olmadığını herkesin bilmesini isterim.'' dedi.