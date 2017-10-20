'Et fiyatlarına kısa vadeli değil kalıcı çözümler arıyoruz'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak için Van'a gitti.

Fakıbaba temasları sırasında yaptığı bir konuşmada, "Eti 50 liradan yemeyeceksiniz. Yüzde 40 düşük fiyata yiyeceksiniz. Yeter ki altın fiyatları da yüzde 40 düşsün. Etin fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşer. Bakanlık olarak kısa zamanda et fiyatlarıyla ilgili çalışma yapacağız. Türkiye'de hayvancılığın artırılmasına yönelik çalışmalarımız var. Bakanlık olarak et fiyatlarında kısa vadeli çözüm değil, kalıcı çözümler arıyoruz."

Esnaf ziyaretinin ardından Van Büyükşehir Belediyesince kurulan Sürekli Eğitim Merkezinin açılışını yapan Fakıbaba, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

KAYNAK: AA