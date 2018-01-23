Eskişehir'deki FETÖ davasında bir tahliye

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları hazır bulundu. Bir sanığın ise firari olduğu öğrenildi.

Sanıklar, iddianamedeki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanan tutuklu sanıklardan Bilal Gürbüz, savunmasında, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla karşı karşıya kaldığından dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, "Cemaatin terör örgütü olduğunu bilseydim, asla bunlarla görüşmezdim." dedi.

"ByLock'ta mesajlar sesli geliyordu"

Gürbüz, ByLock'u telefonuna Selahaddin kod adlı A.Y'nin yüklediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Benim ByLock şifrem komando 44. Kullanıcı adım Burak'tı. ByLock'ta mesajlar sesli geliyordu. Yazılı olarak bir kez gördüm. O da duaydı. Sesli mesajlarda da sohbetin nerede yapılacağı belirtilirdi. Bir yıldır tutukluyum. Bildiğim her şeyi anlattım. Hiçbir terör eylemi içinde olmadım. Uşak ve Şırnak illerinde görev yaptım. Askeri operasyonlardaydım hep. Ülkeme ihanet etmedim. Eskişehir'e 2016'da geldim. Geldikten sonra da zaten bunlarla asla görüşmedim."

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bilal Gürbüz'ün tahliyesine hükmederken, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 20 Mart'a ertelendi.

Kaynak: AA