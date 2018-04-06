Eskişehir'de 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi tabancayla öldüren Volkan Bayar tutuklandı, zanlının eski eşi serbest bırakıldı.
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