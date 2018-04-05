Eskişehir'de 4 kişiyi öldüren saldırganın eşi gözaltında

Alınan bilgiye göre, saldırıyı gerçekleştiren araştırma görevlisi Volkan B'nin aynı fakültede öğretim görevlisi olan eşi Saadet Aylin B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Saadet Aylin B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, saldırgan Volkan B. hakkında ESOGÜ Rektörlüğünce, bazı öğretim üyelerine sözlü saldırıda bulunduğu için idari soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Aileler hastane morgunun önünde bekliyor

Olay yerindeki incelemenin ardından Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ın cenazeleri, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.

Çevik kuvvet ekipleri ve özel güvenlik görevlileri çevrede önlem aldı.

Aileler, yakınlarının cenazelerini almak için morgun önünde bekliyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

4 meslektaşını öldürdü

Eğitim Fakültesinde araştırma görevlisi olan Volkan B, fakülte binasının 3. katında Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak ve Arş. Gör. Yasir Armağan'ı silahla öldürdü.

Saldırgan Volkan B, olayın ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA