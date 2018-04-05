Eskişehir Valisi, Volkan B'nin ön ifadesini paylaştı

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 4 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin ESOGÜ Rektörlüğü önünde yaptığı açıklamada, menfur saldırıda ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcıların soruşturmayı yürüttüğünü ifade eden Çakacak, olayın faili araştırma görevlisi Volkan B'nin emniyetteki ilk ön ifadesini paylaştı.

Çakacak şöyle konuştu:

"Kendisi ve eşi sözlü ve fiili saldırıda bulunduğu iddiasıyla Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Bunun ardından ESOGÜ Rektörlüğü tarafından hakkında idari soruşturma açılmış. Yürüyen soruşturmada, soruşturmacı, bunların savunmasını almak üzere yazı yazıyor ve '19 Nisan'da şu odada bulunup savunmanızı vermenizi rica ederim.' diyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor, zarfı okuyor. Zarfı okuduktan sonra sinirlendiğini, aşağıdaki otoparkta bulunan aracına inerek bulundurma ruhsatlı silahını alarak önce Yasir Armağan'ın odasına girerek ateş ettiğini, daha sonra da diğer odalara girerek olayı işlediğini ifade etmiş. Olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Başsavcılığımız olaya el koydu. Üç cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Olay tüm detaylarıyla ayrıntılı şekilde inceleniyor."

Kaynak: AA