Eskişehir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 gözaltı

Eskişehir merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan örgüte ait okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalışan ve meslekten ihraç edilen 3'ü kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir, İzmir, Samsun, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Zonguldak, Konya ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kapatılan örgüte ait okullarda yönetici ve öğretmen olarak çalışan 3'ü kadın 8 kişi yakalandı.

Örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları belirlenen 8 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.