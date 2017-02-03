  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Erdoğan tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Erdoğan Antalya'da tutuklandı.

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Eski Yargıtay üyesi Mustafa Erdoğan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartıldıktan sonra Antalya'da yakalanan eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Erdoğan, tutuklandı.

Antalya'da tedavi gördüğü özel hastanede geçen yıl 21 Aralık'ta yakalanan Erdoğan, ifade işlemelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan, çıkarıldığı Antalya 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Erdoğan'ın örgütün gizli haberleşme sisteme "Bylock" kullanıcısı olduğu belirtildi. Ayrıca eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un alınan ifadelerinde ise Erdoğan ile ilgili olarak, FETÖ'nün kontenjandan seçilen Yargıtay üyesi olduğunu ifade ettiği öne sürüldü.

Erdoğan'ın, Antalya'da özel bir hastanede tedavi gördüğü sırada Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hastane çevresinde önlem almıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanenin beyin cerrahisi bölümünde ameliyat olduğu belirlenen Erdoğan'ı tedavisinin sürdüğü özel odada gözaltına almıştı. Erdoğan, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürülmüştü. AA

Etiketler: fetö/pdy soruşturması, antalya, eski Yargıtay 23. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Erdoğ, bylock
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