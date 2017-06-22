  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.523
    EURO 3.94
  • BIST 99590.38
    ALTIN 141.758
Buradasınız : » » Eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı

Eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder gözaltına alındı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 2002-2007 yıllarında Yalova Milletvekilliği yapan Şükrü Önder'i gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giresun, Siirt, Kütahya ve Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile 2002-2007 yıllarında Yalova milletvekilliği yapmış emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Önder, örgüt içi şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edilmesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 sıralarında gözaltına alınmıştır."

Etiketler: şükrü önder, bylock, fetö, PDY
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER