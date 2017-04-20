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Eski Vali Yardımcısına FETÖ'den hapis

Eski Konya Vali Yardımcısı Ejder Sarıçiçek, yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski Vali Yardımcısına FETÖden hapis

Eski Konya Vali Yardımcısı Ejder Sarıçiçek, yargılandığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Sarıçiçek ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaası sorulan iddia makamı, FETÖ elebaşının adliye ve mülkiye yapılanmasına önem verdiği yönündeki beyanları ve talimatları olduğuna dikkati çekti. Savcı, eski kamu görevlisi olan sanık Sarıçiçek'in, FETÖ tepe yönetimi ile irtibatlı olduğu ve 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'yı kurtarma faaliyetleri kapsamında bankaya para yatırdığının tespit edildiği gerekçesiyle cezalandırılması talebinde bulundu.

Son sözleri sorulan sanık Sarıçiçek, suçsuz olduğunu öne sürerek "Mutlaka hakikat bir gün ortaya çıkacaktır. Takdir mahkemenindir." dedi.

Son sözün ardından kararı açıklayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, sanık Sarıçiçek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmettiklerini beyan etti.

Etiketler: fetö, PDY, fetöcü vali, ejder sarıçiçek
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