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Buradasınız : » » Eski Samsun Milletvekili Gürel yaşamını yitirdi

Eski Samsun Milletvekili Gürel yaşamını yitirdi

20. Dönem Samsun Milletvekili olan Ayhan Gürel 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Eski Samsun Milletvekili Gürel yaşamını yitirdi

Eski Samsun Milletvekili Ayhan Gürel, vefat etti. Gürel için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Ayhan Gürel'in cenazesi, TBMM'deki törenin ardından Samsun'un Kavak ilçesi Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kavak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Samsun'un Kavak ilçesinde 1941 yılında doğan Gürel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra öğretmenlik ve serbest avukatlık yaptı. Gürel, 20. Dönem'de Samsun Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: Eski Samsun Milletvekili Ayhan Gürel, tbmm, Ayhan Gürel
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