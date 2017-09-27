Eski kaymakamlara FETÖ'den 7 yıl 6'şar ay hapis cezası

Eski kaymakamlar Orhan Şefik Güldibi ile Mehmet Cengiz Yücedal, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar Mersin'in Tarsus ilçesinin eski kaymakamı Güldibi ile Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinin eski kaymakamı Yücedal ve avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, Güldibi ile Yücedal'a "Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.
Öte yandan, Maliye Bakanlığı uzmanı Mehmet Özdemir de FETÖ üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.