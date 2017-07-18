Eski hükümlülerin işe yerleştirilmelerine ilişkin düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların kamu kurumlarına işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin bazı hususlar düzenlendi.

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte yer alan "Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanlardan, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan salıverilen hükümlülere ait durum bildirme formu ile durumlarını belgelendirenleri" şeklinde tanımlanan eski hükümlü ifadesi, şöyle düzenlendi:

"Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri."

"Sürekli işçi talepleri ulusal düzeyde verilecek"

Yönetmelikte, "kurumdan işçi talebinde bulunması"na ilişkin maddelerde de düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, yapılan düzenlemeyle kamu kurum ve kuruluşları işçi ihtiyaçlarını, iş kolu, meslek pozisyonu, öğrenim, iş tecrübesi, ücret, sosyal yardımlar gibi ayrıntılarla yazılı veya elektronik ortamda kurumdan talep etmek ve kurum tarafından gönderilenler arasından karşılamak zorunda olacak.

Kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda da mevzuata uygun olmadığına karar verilen talepler, kamu kurum ve kuruluşuna iade edilerek, düzeltildikten sonra ilan edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları sürekli işçi taleplerini ulusal düzeyde verecek, geçici işçi taleplerini ise ilçe veya il düzeyinde ya da ulusal düzeyde, teşkilat yapıları veya faaliyetlerinin bölge düzeyinde olması halinde ise bölge düzeyinde verebilecek.

Ayrıca yapılan yeni düzenlemeye göre, ilçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan geçici işçi taleplerinde başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları da kabul edilmeyecek.

KPSS kapsamındaki işçi talepleri

Yönetmeliğin, "taleplerin kurum tarafından karşılanma esasları"na da yeni maddeler eklendi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının geçici işçi taleplerine, talep edilen açık iş sayısından daha az aday gönderilmesi halinde, açık işlerin karşılanamayan kısmı ise il düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde bölge düzeyinde veya ulusal düzeyde, bölge düzeyinde verilen geçici işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise ulusal düzeyde karşılanması yoluna gidilerek düzenlenecek.

Ayrıca KPSS kapsamındaki işçi taleplerinin karşılanamaması halinde ise KPSS şartı aranmaksızın ulusal düzeyde yeniden ilana çıkılarak, talebe başvuru yapan adaylardan kuruma kayıt tarihi esas alınarak açık iş sayısının üç katına kadar aday, başvuru süresinin sonunda kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecek.

Kurum tarafından yapılan çalışmalara rağmen karşılanamayan talepler için de talep sahibi kamu kurum ve kuruluşu ile görüşülerek, bu konudaki şartlar değiştirilmek suretiyle yeniden talepte bulunulması sağlanacak.

"Eski hükümlü" tanımı bu yönetmelikte de değişti

Öte yandan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan, Türkiye İş Kurumunca hazırlanan, "Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"te de eski hükümlü tanımı, "Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri." şeklinde değiştirildi.