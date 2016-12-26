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Eski HSYK üyesi Okur sekizinci kez adliyede

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski HSYK üyesi Okur, ifadesi alınmak üzere sekizinci kez adliyeye getirildi.

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Eski HSYK üyesi Okur sekizinci kez adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi İbrahim Okur, ifadesi alınmak üzere sekizinci kez Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye intikal ettirilen Okur, cumhuriyet savcılarına ifade veriyor.

Daha önce 7 gün, soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren Okur'un ifade işlemi, 2 günlük aranın ardından sürüyor.

İbrahim Okur'un avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunduğunu belirtmişti. Okur, bu dilekçeden bir süre sonra tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti. AA

Etiketler: fetö soruşturması, Eski HSYK Üyesi İbrahim Okur, ankara adliyesi
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