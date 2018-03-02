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Buradasınız : » » Eski HDP'li vekil Mehmet Emin İlhan tutuklandı

Eski HDP'li vekil Mehmet Emin İlhan tutuklandı

Ağrı'da PKK/KCK'ya soruşturmasında gözaltına alınan eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan ile eski HDP Ağrı İl Başkanı Olcay Öztürk tutuklandı.

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Eski HDPli vekil Mehmet Emin İlhan tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Ağrı ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan ile eski HDP Ağrı İl Başkanı Olcay Öztürk ile bir zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen İlhan ve Öztürk, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bir kişi daha aranıyor.

Aynı soruşturma çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen 3 kişiden eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: olcay öztürk, mehmet emin ilhan
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