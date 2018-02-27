Eski HDP'li vekil Mehmet Emin İlhan gözaltında

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturmada eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve eski HDP İl Başkanı Olcay Öztürk'ün de aralarında olduğu 6 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ağrı ve Van'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon yapıldı. İlhan, Keklik, Öztürk ve diğer 3 kişi gözaltına alındı.

Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA