  • 28 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.817
    EURO 4.673
  • BIST 118831.6
    ALTIN 161.657
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski HDP'li vekil Mehmet Emin İlhan gözaltında

Eski HDP'li vekil Mehmet Emin İlhan gözaltında

Eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi, "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski HDPli vekil Mehmet Emin İlhan gözaltında

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik soruşturmada eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik ve eski HDP İl Başkanı Olcay Öztürk'ün de aralarında olduğu 6 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Ağrı ve Van'da Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon yapıldı. İlhan, Keklik, Öztürk ve diğer 3 kişi gözaltına alındı.

Firari olan bir kişinin ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: mehmet emin ilhan, hdp, terör örgütü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER