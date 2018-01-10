Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan partisinden istifa ettiğini açıkladı

Eski Milletvekili Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'in eş başkanlık adaylığı için, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" dedi. O paylaşıma HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tepki gösterdi.

"Kınıyor ve ayıplıyoruz"

HDP Genel Merkezi'nden, eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada “Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” denildi.

Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 9 Ocak 2018

Kaplan tartışmalara yol açan tweetinde HDP eş başkanının bir Kürt olması gerektiğini söyledi. HDP eş başkanlığı için adı geçtiği ileri sürülen Sırrı Süreyya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaştı.

Sırrı gitsin film çeksin..! https://t.co/2soOrCjgMb — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 9 Ocak 2018

Kaplan'ın sözlerine ilişkin Sırrı Süreyya Önder, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder." dedi.

Önder, HDP'nin yeni eş başkanını seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacaklarını söyledi.

Tepkiler üzerine istifa etti

Açıklamasıyla tepki çeken eski milletvekili Hasip Kaplan siyasetten çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HDP’de görevim yok,2 dönem kuralına takıldım HDP’nin bu kurala takılmayan ayrıcalıklı vekilleri var,açıklamaya üzüldüm,ırkçılık mı? Disipline mi? vereceksiniz,gerek yok,siyasetten de,partiden istifa ediyorum.Kürt ulusal kongresine 1 Türk temsilci seçilirken yapmalıydım,bağışlayın https://t.co/3bvUBKIvPv — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 10 Ocak 2018

HDP'de EşBaşkanlık modeli getirilirken,

Kadın/Erkek olsun dedik, cins ayrımcılığına karşı çıktık

Türk/Kürt farklı halklardan, eşitlik olsun dedik,

Şimdi Demirtaş'ın yerine göz koyanlara karşı çıkmak ırkçılık mı?oluyor? — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 10 Ocak 2018

Kaynak: TRT Haber