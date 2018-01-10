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Buradasınız : » » Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan partisinden istifa ettiğini açıkladı

Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan partisinden istifa ettiğini açıkladı

"Kurultay'da Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diye açıklama yapan HDP'li Hasip Kaplan, gelen tepkiler üzerine partisinden istifa etti. Kaplan siyaseti de bıraktı.

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Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan partisinden istifa ettiğini açıkladı

Eski Milletvekili Hasip Kaplan, Sırrı Süreyya Önder'in eş başkanlık adaylığı için, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" dedi. O paylaşıma HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tepki gösterdi. 

"Kınıyor ve ayıplıyoruz"

HDP Genel Merkezi'nden, eski Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın ifadeleriyle ilgili yapılan açıklamada “Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz” denildi.

 

 

Kaplan tartışmalara yol açan tweetinde HDP eş başkanının bir Kürt olması gerektiğini söyledi. HDP eş başkanlığı için adı geçtiği ileri sürülen Sırrı Süreyya Önder için de “Sırrı gitsin film çeksin” mesajını paylaştı.

 

 

Kaplan'ın sözlerine ilişkin Sırrı Süreyya Önder, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder." dedi.

Önder, HDP'nin yeni eş başkanını seçerken Kürtlüğüne ya da Türklüğüne bakmayacaklarını söyledi.

Tepkiler üzerine istifa etti 

Açıklamasıyla tepki çeken eski milletvekili Hasip Kaplan siyasetten çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

 

 

 

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sırrı süreyya önder, hdp, hasip kaplan
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