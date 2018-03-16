Eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'a hapis cezası

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve avukatları katıldı.

Esas hakkında savunmasını yapan Tuğluk, Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) terör örgütünün uzantısı olmadığını savunarak, "DTK illegal bir yapılanma değildir, hiçbir şekilde şiddet çağrısında da bulunmamıştır. Temel amacı, Kürt sorununun demokratik çözümü, barışı esas almaktadır ve yasal bir platformdur." dedi.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Tuğluk, terör örgütü yöneticisi olmadığını öne sürerek beraatına ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. Avukatları da Tuğluk'un beraatına karar verilmesini istedi.

Tuğluk'un terör örgütü üyeliğinden 8 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, cezayı yarı oranda artırarak 12 yıla çıkardı. Mahkeme, cezadan 1/6 oranında indirim yapılmasına karar vererek Tuğluk'un 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Duruşmayı bazı HDP milletvekilleri de izledi.

Davanın 8 Eylül 2017'deki duruşmasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Tuğluk'un "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

İddianame

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 4 ayaklı örgüt şeması içinde faaliyet yürüttüğü, Öcalan'ın talimatları doğrultusunda faaliyetlerde bulunan DTK yöneticisi Tuğluk'un da bu kapsamda PKK'ya yakın yayın organlarına demeçler verdiği, terörist cenazelerine katıldığı belirtilmişti. İddianamede, Tuğluk'un "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılması istenmişti.

Dava dosyası, yetkisizlik kararıyla Diyarbakır'dan Ankara'ya gönderilmişti.

Kaynak: AA