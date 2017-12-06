  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Eski futbolcu Biryol FETÖ'den gözaltına alındı

Eski futbolcu Biryol FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ'nün "futbol yapılanması"na ilişkin daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

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Eski futbolcu Biryol FETÖden gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "futbol yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski futbolcu Zafer Biryol, savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınan Zafer Biryol'un, nöbetçi hakimlikçe "adli kontrol" şartıyla serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi.

Söz konusu itiraz üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen Biryol, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullanıcısı olduğu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen Biryol, işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Geçmişte farklı takımlarda forma giyen Biryol, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiası üzerine gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

AA

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