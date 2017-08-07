Eski EDOK komutanlarının yargılanmasına başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in de bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Davanın bir numaralı sanığı eski korgeneral İyidil, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Cezaevi'nden, sanık eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ise İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Savunmalara geçilmeden önce sanık İyidil'in avukatı Abdullah Kaya, müvekkilinin huzurda savunma yapması için mahkeme salonunda hazır edilmesini istedi.

Bunun üzerine mahkeme heyeti, İyidil'in yarınki duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Sanık Hamza Koçyiğit'in avukatı da müvekkilinin kamuoyunda, "askeri casusluk kumpas davası" olarak bilinen soruşturmanın da sanığı olduğunu belirterek, iki dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Taleplerden sonra iddianamenin özetinin okunmasıyla sanık savunmalarına geçildi.

Davada, İyidil'in yanı sıra suç tarihinde KKK EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu, EDOK Harekat Eğitim ve Öğretim Başkanı eski tuğgeneral Lütfü İhsan Yanıkoğlu, EDOK Kurmay Başkanı eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı eski tuğgeneral Mehmet Topçu, EDOK Muharebe Geliştirme Başkanlığında gözlem subayı eski binbaşı Ersal Duman ve EDOK Eğitim Yöneticisi ve Öğretmen Yetiştirme Okul Komutanlığı Harekat ve İstihbarat Subayı eski albay Süleyman Güven yargılanıyor.