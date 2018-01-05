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Buradasınız : » » Eski dönem AK Partili milletvekillerine yeni görev

Eski dönem AK Partili milletvekillerine yeni görev

AK Parti'de devam eden 6. Olağan Büyük Kongre süreci kapsamında belirlenen 28 il başkanlığından 6'sına eski dönem milletvekili atandı.

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Eski dönem AK Partili milletvekillerine yeni görev

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millete hizmet yolunda emeklilik veya atıl durumda kalmak olmaz. Allah ömür ve sağlık verdikçe, bedenimiz ve zihnimiz çalışmaya devam ettiği sürece hizmet kervanında yer almaya hep birlikte devam edeceğiz." sözleriyle, eski dönem milletvekillerinin parti içinde aktif olarak çalışacağının ilk sinyalini vermişti.

Bu sözler doğrultusunda, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla yapılan istişareler kapsamında belirlenen 28 il başkanlığından 6'sına eski dönem milletvekilleri görevlendirildi.

Görevlendirilenler arasında 22., 23. ve 24. dönem milletvekilleri bulunuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş'ın yaptığı mülakat sonucunda Van İl Başkanlığına 23. Dönem Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Mardin İl Başkanlığına 22. Dönem Mardin Milletvekili Nihat Eri, Aydın İl Başkanlığına 22. ve 23. Dönem Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, Konya İl Başkanlığı'na 22. Dönem Konya Milletvekili Hasan Angı, Kırşehir İl Başkanlığına 24. Dönem Kırşehir Milletvekili Muzaffer Aslan, Adıyaman İl Başkanlığına 23. ve 24. dönem Adıyaman Milletvekili Mehmet Erdoğan atandı.

İl başkanlığına atanan milletvekillerinden üçünün aynı zamanda AK Parti il başkanlıklarında kurucu olma özelliği taşıması dikkati çekti.

Nihat Eri, AK Parti Mardin Kurucu İl Başkanlığı, Ahmet Ertürk AK Parti Aydın Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Hasan Angı ise AK Parti Konya Kurucu İl Başkanlığı görevini yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: AK Parti, 6. Olağan Büyük Kongre
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