Eski CHP'li vekil Acar'a soruşturma

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.
Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.