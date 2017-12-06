  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Eski CHP'li Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

CHP eski milletvekili Erdemir'in banka hesaplarına ve mal varlığına el konuldu. Erdemir, yurt dışına sahte belge götürmek,Rıza Sarraf'ın yargılandığı davayı etkilemekle suçlanıyor.

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Eski CHPli Aykan Erdemirin mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme", "Amacı dışında kullanma", "Hile ile alma ve çalma" suçlarından Erdemir hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, soruşturma kapsamında CHP'li eski vekilin banka hesabına ve mallarına el konulmasına karar verdi.

İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği, "Erdemir’in sahte raporu Amerika’daki mahkemeye götürerek delil olarak kullanılmasını sağladığı, mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçtan kaynaklanmış olup olmadığının anlaşılması" amacıyla bu kararın verildiğini belirtti.

TRT HABER

Etiketler: CHP, aykan erdemir, mal varlığına el kondu, rıza sarraf
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