Eski CHP'li Aykan Erdemir'in mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme", "Amacı dışında kullanma", "Hile ile alma ve çalma" suçlarından Erdemir hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, soruşturma kapsamında CHP'li eski vekilin banka hesabına ve mallarına el konulmasına karar verdi.

İstanbul 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği, "Erdemir’in sahte raporu Amerika’daki mahkemeye götürerek delil olarak kullanılmasını sağladığı, mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçtan kaynaklanmış olup olmadığının anlaşılması" amacıyla bu kararın verildiğini belirtti.

TRT HABER