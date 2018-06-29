Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tutuklandı

Eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık olarak yargılanan Ertem, CHP'de liste dışı olunca kaçma girişimi iddiasıyla havaalanında engellenmişti.

Ankara'da gözaltına alındı

Eren Erdem'e kaçma şüphesiyle yakalama kararı çıkarıldı. Ankara'da bu sabah gözaltına alındı ve İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Hakim karşısına çıkan Erdem, hakkındaki iddialarla ilgili savunmasını yaptı.

Tutuklama talebi

Ardından savcı Erdem'in tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti talebi değerlendirdi ve terör örgütüne yardım suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Suçlamaların tamamı ise silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, gizli tanığı deşifre etmek ve soruşturmanın gizliliğini ihlal.

17 Aralık yargı ve emniyet darbesi

Eren Erdem bir dönem Karşı Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeniydi. FETÖ, 17 Aralık 2013 tarihinde yargı ve emniyet darbesiyle hükümeti yıkmaya çalıştı.

Tutuklu örgüt üyesi Yakup Saygılı kumpas belgeleri hazırladı. Örgütün birimlerine aktardı.

İş adamları yapılanması TUSKON belgeleri, Eren Erdem'e ulaştırdı. Erdem de Karşı Gazete'de yayınladı.

İddianame hazırlandı

Bu ayrıntılar Erdem hakkındaki soruşturmada tespit edildi. Deliller toplandı, iddianame hazırlandı.

35'nci Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme Eren Erdem'e yurt dışına çıkış yasağı koydu.

FETÖ'ye yardımdan 22 yıl hapis talebi

Eren Erdem'in hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor. CHP milletvekili, FETÖ'ye yardım etmekle suçlanıyor.

İddianamede, hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı da yer aldı.

Kaynak: AA, TRT Haber