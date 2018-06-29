Eski CHP Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'e "silahlı terör örgütüne üye olduğu'' iddiasıyla gözaltı kararı verdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erdem'i gözaltına aldı.
Sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.
17 Aralık yargı ve emniyet darbesi
Eren Erdem bir dönem Karşı Gazete'nin Genel Yayın Yönetmeniydi. FETÖ, 17 Aralık 2013 tarihinde yargı ve emniyet darbesiyle hükümeti yıkmaya çalıştı.
Tutuklu örgüt üyesi Yakup Saygılı kumpas belgeleri hazırladı. Örgütün birimlerine aktardı.
İş adamları yapılanması TUSKON belgeleri, Eren Erdem'e ulaştırdı. Erdem de Karşı Gazete'de yayınladı.
İddianame hazırlandı
Bu ayrıntılar Erdem hakkındaki soruşturmada tespit edildi. Deliller toplandı, iddianame hazırlandı.
35'nci Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme Eren Erdem'e yurt dışına çıkış yasağı koydu.
FETÖ'ye yardımdan 22 yıl hapis talebi
Eren Erdem'in hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor. CHP milletvekili, FETÖ'ye yardım etmekle suçlanıyor.
İddianamede, hükümeti görevini yapamaz hale getirmeye çalıştığı da yer aldı.
Kaynak: AA, TRT Haber