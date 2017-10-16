Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gece rahatsızlanan Baykal, özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, Baykal'ın eşi Olcay Baykal, eşinin hastaneye kaldırılması üzerine Ankara'ya gitmek için Antalya'daki evinden havalimanına hareket etti.

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi'ndeki konutundan 2 yakınıyla birlikte çıkan Olcay Baykal, soruları yanıtsız bıraktı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahaddin Güzel'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl: Anjiyo yapıldı

Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Deniz Baykal'ın sabah erken saatlerde solunum sıkıntısı, yüksek ateş ve çarpıntı şikayetleriyle önce özel bir hastaneye kaldırıldığını belirten Bingöl, sonrasında ileri tetkik yapılmak üzere İbn-i Sina Hastanesi'ne transfer edildiğini söyledi.

Bingöl, "Bir pıhtı sonucu damar tıkanıklığı söz konusuydu ancak yapılan anjiyoyla damar açıldı, o pıhtının yarattığı sorunlar giderildi. Şu anda durumu iyi. İşlem bitmek üzere, oradan da yoğun bakıma alıp ilaçla takip edecekler. Korkulacak bir şey yok." bilgisini verdi.

Beyne giden bir damarda tıkanıklığın olduğunu ifade eden Bingöl, damarın tümüyle kapanmadığını, kısmi tıkanıklığın giderildiğini kaydetti.

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar: Beyinde bir pıhtı atılmış

Hastaneye gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yaşar, Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin "Ciddi bir şeyinin olmadığını ve şu anda tedavi altında olduğunu öğrendim." bilgisini verdi.

Daha detaylı bilgi alabilmek ve Baykal'ı görebilmek için hastaneye geldiğini aktaran Yaşar, "Doktorları biraz sonra bir açıklama yapacaklar ama beyinde bir pıhtı atılmış, o temizlenmiş. 'Herhangi bir sıkıntı yok' diye doktorlardan bizzat duydum. Sağlığının yerinde olduğunu söylediler." dedi.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş: Hayati tehlikesi yok

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de Baykal'ın gribal bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye geldiğini, bu sırada damarında tıkanıklık tespit edildiğini belirterek, bu tıkanıklığın ilaçla giderilmeye çalışıldığını söyledi.

Deniz Baykal'ın dün Strazburg'dan Ankara'ya geldiğini ifade eden Ateş, "Hayati tehlikesi yok. Tedavisi devam ediyor, doktor kontrolü altında. Sanırım kısa sürede sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Ateş, Baykal'ın oğlu Hacettepe Üniversitesi Hastanesi doktorlarından Prof. Dr. Ataç Baykal'ın da hastanede Baykal'ın yanında bulunduğunu kaydetti.