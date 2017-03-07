Eski Başyaver Yazıcı hakim karşısına çıkıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

Binanın yakınında toplanan çok sayıda vatandaş, sanıkları protesto etti. Terör örgütü ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, üzerinde, "Darbeciler için yaşasın cehennem", "Game over FETÖ", "Şizofren Fetoşun uşakları", "İdam isteriz" gibi Türkçe ve İngilizce dövizler taşıdı. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar da atan vatandaşlar, üzerinde "Reis seninleyiz" yazılı Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıdı. Protesto sırasında 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken vatandaşlar, "Buradayız" diye karşılık verdi.

FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu duruşmada bugüne kadar eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Tuğgeneral Ünsal Coşkun, eski Binbaşı Şükrü Seymen, eski Binbaşı Taner Berber ve Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığının "üs imamı" olarak anılan eski Astsubay Zekeriya Kuzu, eski Özel Kuvvetler Tim Komutanı Yüzbaşı İsmail Yiğit'in de arasında bulunduğu tutuklu 32 sanık dinlendi.

Yargılamanın üçüncü haftasında, diğer 12 sanığın da dinlenmesinin ardından duruşmanın ertelenmesi bekleniyor. Savunmasını verecek sanıklar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı da bulunuyor.