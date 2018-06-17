Eski başbakanlardan Çiller: Bugün milli şuurla buradayım

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nin gerçekleştirileceği Yenikapı etkinlik alanında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çiller'in konuşmasının satır başları şöyle;

"Koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur"

Terör mücadelesi aynı zamanda bir demokrasi mücadelesidir. Çünkü güvenliği getirirsiniz. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Bugün güvenlik ortamında ve normalleşme ile bütün bu özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar aslında bu mücadeleyi yapan siyasileri de kucaklarlar. Burada da acil çözümler var. Çok ciddi bütün kesimlerde tarım dahil çok ciddi çözümlere ihtiyaç var. Bütün bunların içerisinde 24 Haziran'da seçimlere gitmekteyiz. Bu çözümleri kim bize ülkemize getirecek?

Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bu ittifakların bir bölümünün çok parçalı olduğunu görüyorum. Burada dört veya beş parçadan ortaklıktan teşekkül bir ittifak ortaya çıkmakta. Bunlar saygın partiler olabilir, saygın liderleri de olabilir. Fakat bu eşyanın tabiatında uyumu sağlama zorluğu var. Bunların bu partilerin misyonları başka. Bu partilerin hedefleri başka. Siyasi kültürleri başka. Netice itibarıyla bu uyumu sağlayacaklar ve belki çoğunluğu burada da sağlayamayıp bir belki altıncı ortağı Meclis'te bekleyecekler.

Bununla birlikte çok acil bekleyen terör olsun, dış politikada olsun, ekonomik sorunlarda olsun bütün bu meselelere çok acil çözümler getirecekler. Bunları çok zor görüyorum. Ben bu koalisyonlarla ilgili tespitimi şimdi de yapmıyorum. Bunu 2000 yılların başında siyasete veda ederken aktif siyasete veda ederken milletimle ve partililerimle de paylaştım. Yüzde 10 barajına takılmış olan partimin önünü açmak için kendi irademle çekildim. Fakat orada tespitimi ifade ettim. Dedim ki koalisyonlarla hele hele çoklu koalisyonlarla çözüm üretmek ve milleti memnun etmek çok zordur. Aslında demokrasinin de hedefi bu icranın hedefi bu milleti memnun edebilmek.

Burada bir ekonomi profesörü olarak bir eski Hazine Bakanı olarak eski Dışişleri Bakanı olarak eski Başbakan Yardımcısı olarak eski Başbakan olarak bütün bunların deneyiminden geçtikten sonra bunlara işaret ettim.

"Bugün bir milli şuurla buradayım"

Bizim geleneksel olarak seçimler de demokrasi bayramıdır. Herkes bir söz söyler ama son sözü millet söyleyecektir. Bugün bir milli şuurla buradayım.

Kaynak: TRT Haber