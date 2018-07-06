  • 06 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.607
    EURO 5.395
  • BIST 98554.48
    ALTIN 185.788
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Eski bakanlar kabinede olabilir

Eski bakanlar kabinede olabilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni kabinenin yapısıyla ilgili konuştu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Eski bakanlar kabinede olabilir

Yeni kabine Pazartesi günü açıklanacak. Bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşecek.
Kabine üyelerinin büyük ölçüde dışarıdan olması bekleniyor. 

Dışarıdan bakanlar ağırlıklı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yeni kabinenin nasıl olacağına dair ipuçları verdi.   

"Cumhurbaşkanımızın takdirinde. Hiç milletvekili arkadaşımızı bakan yapmayabilir. tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adaylığı yapmayan eski bakanlarımız var onlardan yapabilir. Dışarıdan bakanlar büyük ihtimal ağırlıklı olacak."

1-2 başkan yardımcısı olabilir

Bir diğer merak konusu da cumhurbaşkanlığı yardımcılarının kaç tane olacağı ile ilgili. 

Elitaş, "Benim kanaatime göre başkan yardımcısı bir veya iki tane olabilir. Bekleyeceğiz Pazartesi günü göreceğiz." dedi.

Erdoğan'ın yemin töreni 9 Temmuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü önce yemin edecek.

Ardından da bakanlıkların yeniden organize edilmiş haliyle 1 numaralı cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mustafa elitaş, kabine
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER