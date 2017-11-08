Eski AK Parti Milletvekili Nebi Bozkurt, yaşamını yitirdi

AK Parti 24. dönem Mersin Milletvekili Nebi Bozkurt'un Erdemli ilçesinde kendisine ait bahçede çalışırken göğsünde ağrı hissettiği, kendi aracıyla gittiği Erdemli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Bozkurt'un yarın Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor.

Nebi Bozkurt kimdir?

Nebi Bozkurt, 10 Ocak 1950'de Mersin Silifke'de doğdu.

Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. Yüksek lisansını ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Bölümünde yaptı.

İmam-hatip ve öğretmen olarak çalıştı. 2003'te profesör oldu. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinde madde yazarlığı yaptı ve 3 kitabı yayınlandı.

Bozkurt, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA