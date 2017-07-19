Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ni incelediği Gürcistan sınırındaki Sınır Tüneli'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kabinede görev almanın ve ülkeye hizmet etmenin herkes için önemli olduğunu belirtti.

Kabinede yer alarak hizmet etmek imkanı bulduğuna işaret eden Arslan, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın onayıyla 65. Hükümetimiz hizmet etmeye başladı. Bu yönde kabinede değişiklik yapılarak bazı arkadaşlar kabine dışında kaldı, yeni arkadaşlar alındı. Ama esas olan memlekete hizmet etmek, insanlarımızın beklentilerini karşılamak, Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla ülkeye hizmet etmek. Önemli ve esas olan hizmet kervanının yürümesidir. Bu kervan yürürken, görev değişikliği olabilir. Buna böyle bakmak lazım."

Yeni kabinede görev alamayan ve ülkeye hizmetleri olan bakanlara teşekkür eden Arslan, "Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemize hizmetleri oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Yeni başlayanlara da hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.