  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.659
    EURO 3.887
  • BIST 91137.83
    ALTIN 149.925
Buradasınız : » » Erzurum'da Cumhurbaşkanı'nı atlı ciritçiler karşıladı

Erzurum'da Cumhurbaşkanı'nı atlı ciritçiler karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'a gelişinde aralarında 89 yaşındaki "Ciritçi Dede"nin de bulunduğu atlı ciritçiler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Erzurumda Cumhurbaşkanını atlı ciritçiler karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum Buluşması" etkinliğine katılmak için geldiği kentte atlı ciritçiler ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Erzurum Havalimanı'nda, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ve kent protokolü karşıladı.

Ardından Cumhurbaşkanlığına ait otobüsle kent merkezine hareket eden Erdoğan, yol güzergahında ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar ve KADEM Erzurum üyelerini görünce otobüsünü durdurdu. Vatandaşların okuduğu şiiri dinleyen Erdoğan, "Rabia" işaretiyle onları selamladı.

Erdoğan, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Eski Terminal Kavşağında ise ellerinde Türk bayraklarıyla kendisini karşılamaya gelen atlı ciritçilerle Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyelerine satranç seti hediye etti.

Erzurum'da 2011'de Erdoğan'ın da katılımıyla yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılışında at üzerinde yaptığı şovla dikkati çeken, "Ciritçi Dede" olarak ün kazanan 89 yaşındaki Baki Bayraktutan'ı yanı çağıran Erdoğan, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Atlı ciritçiler, Erzurum Buluşması'nın gerçekleştirileceği İstasyon Meydanı'na hareket eden Erdoğan'ın otobüsüne bir süre eşlik etti. Bu sıradaki izdihamda bir ciritçi atıyla yere düştü.
 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, erzurum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER