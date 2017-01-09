Erzurum'da 19 iş yerine kaçak sigara operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomiye zarar veren ve terör örgütünün önemli finans kaynaklarından gümrük kaçağı sigara ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu kentte kaçak sigara satış zinciri oluşturulduğu tespit edilen ve birbirleriyle bağlantılı oldukları belirtilen 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu iş yerlerinde 8 bin, bunlara sigara dağıtılan bir depoda da 51 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin kente sigara getirilmesi ve dağıtımından sorumlu oldukları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Terör örgütü ile bir ilişkileri olup olmadıkları araştırılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yeri sahipleri hakkında da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, kentte kaçak sigara satışını önlemek ve mücadele etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.