Erzincan'da facia son anda önlendi!

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerce demiryoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

Erzincan-Sivas demiryolunun Cebesoy mevkisindeki raylara patlayıcı tuzaklandığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Demiryolunu ulaşıma kapatan ekipler, yakınından geçen karayolunda da tedbir aldı.

Bomba imha uzmanlarınca özel eğitimli köpeklerle yapılan aramada rayların yanına yerleştirilen el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Birbirine yakın iki noktaya tuzaklanan 35 kilogramlık patlayıcı düzeneği, kontrollü şekilde imha edildi.

TNT ve amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan düzeneğin, kentte son yıllarda ele geçirilen en yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı olduğu belirtildi.

Yaklaşık 3 saat ulaşıma kapatılan demiryolu, çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise kentin Kemah ilçesi kırsalı mevkisinde, tren rayları arasına gizlenmiş vaziyette 2 adet parça ve basınç etkili, el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu anımsatılarak, tespit edilen düzeneğin güvenlik güçlerince emniyetli şekilde patlatılarak imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.