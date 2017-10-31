'Erozyonla mücadele hedefi yıl sonunda aşılacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bu yılın erozyonla mücadele hedefi olan 800 bin dekarın 654 bin 690 dekarında arazi bozulumunu engellemek için çalışmalar yapıldığını, yıl sonuna kadar hedefin aşılacağını belirtti.

Bakan Eroğlu, dünyada her yıl yaklaşık 24 milyar ton toprağın erozyonla kaybedildiğini söyledi.

Erozyonla Mücadele Eylem Planı ile toprak kayıplarını azaltarak ekolojik dengeyi yeniden sağlamayı, erozyonun sosyoekonomik etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini aktaran Eroğlu, "Bu çerçevede 1970'li yıllarda Türkiye'de erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton iken gerçekleştirilen erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları sonucu 168 milyon tona indi. Bu rakamın 2023 yılında 130 milyon tona indirilmesi hedefleniyor." dedi.

Erozyonla mücadele ve orman varlığının artırılması için son 15 yılda toplam 4 milyon 900 bin hektar alanda çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Eroğlu, bu alanlarda 3 milyar 900 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ve ormanlık alanlarda 15 milyon dekar artış sağlandığını kaydetti.

"Sel riskini azaltmayı hedefliyoruz"

Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"2017 yılında erozyonla mücadele hedefi olan 800 bin dekarın bu tarihe kadar 654 bin 690 dekarı tamamlandı. Yıl sonuna kadar bu hedefin aşılması öngörülüyor. Ayrıca 2017 yılında 29 milyon 551 bin 293 adet fidan toprakla buluşturuldu. Günümüzde ülkelerin çoğunluğu erozyon tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Türkiye'nin ise içerisinde bulunduğu coğrafi konumun, iklimin, topoğrafya ve toprak şartları arazi bozulumuna ve kuraklığa karşı hassasiyeti artırıyor. Türkiye açısından erozyonun sebepleri incelendiğinde insan faktörü ön plana çıkıyor. Ne yapıyorsa insanoğlu kendisine yapıyor."

Erozyon riskinin yüksek olduğu alanlarda öncelikli olarak çalıştıklarını vurgulayan Eroğlu, ülke genelinde erozyonla mücadele etmek ve erozyonla kaybolan toprak miktarını asgari seviyeye indirmeyi, nehir havzalarında yapılacak erozyon kontrolü çalışmaları ile sel riskini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Eroğlu, alınacak erozyon kontrolü tedbirleri ile baraj ve göletlerin ömrünü uzatmayı, içme suyu temin edilen havzalarda suyun kalite ve miktarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kaynak: AA