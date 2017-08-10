Eroğlu: Trakya Geliştirme Projesi hazırlıyoruz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çorlu ilçesinde Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmaları inceleyerek yerli imkanlarla üretilen ilk tünel açma makinesini (köstebek) çalıştırdı.

İncelemelerinin ardından Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamındaki çalışmalara ilişkin konuşan Eroğlu, Ergene Nehri'nin temizlenmesi görevinin kendilerine nasip olduğunu, bu konuda diğer bakanlıklarla da organize çalıştıklarını söyledi.

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu proje nasıl ortaya çıktı derseniz, bir gün Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanken beni aradı, bir bayram günüydü, televizyonda Ergene'den bir görüntü gösteriliyormuş, 'Veysel hoca, bu kirlilik nedir?' dedi. Ben de 'Efendim maalesef orada hiçbir belediyenin atık su arıtma tesisi yok ve katı atıklar boş alanlara atılıyor. Biz ancak ceza kesebiliriz' diye yanıt verdim. O da bana 'Sen bu işi üzerine alıp ne gerekiyorsa yap' diye diye talimat verdi. Burada hakikaten biz büyük bir planlama yaptık. 'Türkiye'de, hatta dünyada örnek olacak bir planlama, gerçekleştirelim' dedik ve Ergene Havzası Koruma Eylem Planı adıyla 15 paketten oluşan pek çok bakanlığı ilgilendiren bir proje hazırladık."

Bakan Eroğlu, Ergene'yi kurtarmanın maliyetinin 4 milyar lira olduğunu, bunun 3,2 milyar lirasının Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kalan miktarın ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacağını ifade ederek, "Burada bütün kurumlar Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu bakanlıklara bağlı birimler, organize sanayi bölgeleri, kamu kuruluşları, bu konuya, müşterek olarak el attılar." dedi.

Projenin organizasyonunun Başbakanlık genelgesiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığına verildiğini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dere yatakları temizleniyor, ıslah ediyoruz. Bununla alakalı Devlet Su İşleri (DSİ) bu yıl sonuna kadar hepsinin inşaatını bitirecek, dere yatakları ıslah edilecek. Bir de yeraltı suyunu kontrol edeceğiz. Şimdi çok üzerine gitmiyoruz çünkü şu anda sanayinin gelişmesini, ihracat yapmasını istiyoruz ama yeraltı suyu kullananlara sayaç takma mecburiyeti getirdik. Yakın zamanda çok daha sıkı bir denetim yapacağız. İsteyen istediği şekilde bir yeraltı suyunu kullanamaz. DSİ'den izin almadan kaçak kuyu açamazsın, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum."

"Trakya'yı çok önemsiyoruz"

Eroğlu, Trakya'yı çok önemsediklerini, bu amaçla Trakya Geliştirme Projesi hazırladıklarını, Ergene dahil olmak üzere bölgeye 10 milyar liralık harcama yapacaklarını anlattı.

Proje kapsamında barajlar, tesisler, sulama göletleri yapacaklarını dile getiren Eroğlu, bölgede sulanmayan toprak bırakmamayı hedeflediklerini kaydetti.

Trakya Gelişim Projesi'nin bitirilmesiyle ilgili yüklenici firmadan 21 Aralık 2019 saat 16.59 olarak söz aldıklarını ifade eden Eroğlu, bakanlık olarak hayata geçirdikleri tesislerin işletmesinin yerel yönetimler tarafından yapılmasını arzuladıklarını söyledi.

Eroğlu, dünyanın en iyi atık su arıtma, en ileri teknolojilerle içme suyu arıtma tesisinin artık Türkiye'de kurulduğunun altını çizerek, şunları anlattı:

"Dünyanın en modern tesisleri, teknolojileri bizde. Yüklenici firmaya 'tünel açma makinesini yapacak güç, teknoloji, şevk ve heyecan sizde var' dedim. Hakikaten onlar da inandılar, bu köstebek tünel açma makinesini yaptılar. Bu hakikaten milletimiz için çok önemli bir gün. Çünkü biz sürekli tünel açıyoruz. Benim İstanbul'da açtığım tünellerin sayısını, yer altında olduğu için pek göremiyorsunuz ama haddi hesabı yok. Kemerburgaz'dan bir başlıyoruz, Baltalimanı'na kadar tünel.

Haliç'i kurtarmak için bütün atık suları tünellerde topladık, Baltalimanı'na götürdük. İşimiz tünelle yani. Dolayısıyla bu konuda hakikaten çok tünel açıyoruz. Ayrıca, hem karayolları, hem DSİ dünyanın en uzun tünellerini açıyor. Mavi Tünelde 17 bin 34 metre uzunluğunda dev bir tünel açtık. Öbür taraftan Suruç sulaması için dünyanın en büyük sulama tünelini biz açtık. Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na kadar 17 bin 184 metre uzunluğunda, içinden tır geçen dev tüneller inşa ediyoruz. Hükümetiniz, birbiriyle yarışıyor, bu yüzden bu tünel makinesi çok önemli."

Tünel çapına standart

Tünel çapında bir standart getirdiklerini de vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Burada tünel açan, bütün kurum ve kuruşlardan şunu rica ediyorum, tünel çapına standart hale getireceksin. Her çapta tünel yapılmaz. Böyle yaparsanız Türkiye'yi tünel açma makinesi çöplüğüne çevirirsiniz. Dolayısıyla bundan sonra ben DSİ'ye talimat verdim. 2 metre, 2,5, 4,5 gibi bu şekilde standart çaplarda tüneller olacak. Karayollarına da rica ediyorum artık bundan sonra tünel açma makinelerinin çapı standart olacak. 2 metre 82 santim çapında tünel makinesi kimse istemeyecek. İsterse bunda kasıt var demektir. Dışarı yaptırmak için bir numara olarak düşünüyorum.

Yerli malzeme, teçhizat kullanımına önem vereceğiz. Aksi taktirde Türkiye'nin gelişmesi zor olur. Biz zamanında milli savunma için gerekli tesisleri kurmak için teşvik etmeseydik bize inanın uçak, mermi bile vermezlerdi. Ama artık Allah'a şükür kendi uçağımızı, ATAK helikopterini, kendimiz inşa ediyoruz. Neticede, insansız uçağı yapan nadir ülkelerden birisiyiz. Bundan sonrada bütün inşaatlarda kullanılan makineler, tünel makineleri ve bütün teçhizatlar yerli olacak."

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve protokol üyeleri, Anadolu adı verilen ilk yerli tünel açma makinesini çalıştıran düğmeye birlikte bastı.

Programda TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Tektaş, komisyon üyeleri, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Edirne Valisi Günay Özdemir, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.