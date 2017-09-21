Eroğlu: Söz verdik mi Allah'ın izniyle yaparız

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ordu'ya verdikleri 62 müjdenin 56'sını tamamladıklarını belirterek, "Çünkü biz sözünde duran bir hükümetiz. Söz verdik mi Allah'ın izniyle yaparız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Ordu'ya gelen Eroğlu Vali Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Kurtulmuş ve Eroğlu, Ordu'ya yapılan ve planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 20 tane tesisin temelini atmak üzere Ordu'ya geldiklerini söyledi.

Tesislerin içerisinde baraj, menfez, köprü ve dere ıslahlarının olduğu bilgisini veren Eroğlu, "Bu tesislerin 18 tanesi DSİ'ye ait. DSİ'nin yeni talepleri de var. İnşallah o talepleri alacağız. Çünkü Ordu'yu seviyoruz. Ordu Karadeniz'in incisi. Bu bakımdan bakanlık olarak Ordu'yu çok seviyoruz." diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğüne ait tesislerin de temellerini atacaklarını ifade eden Eroğlu, "Bunların toplam maliyeti 121 milyon lira. Yeni tesislerin Ordumuza hayırlar getirmesini gönülden temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Eroğlu, Ordu'ya her geldiklerinde müjde ile geldiklerini de aktararak, "Şu ana kadar 62 tane müjde vermişiz. 245 milyon lira. Bu seferde elimiz boş gelmeyelim dedik. 29 tane müjde ile geldik. Bu da 114 milyon lira. Dolayısıyla şimdiye kadar temel atmalar dışında Ordu ilimize 91 müjde ve 359 milyon TL'lik bir müjde vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce verilen 62 müjdenin son durumlarından bahseden Eroğlu, "Şu anda 62 müjdenin büyük bir kısmını tamamladık. Bu müjdelerin 56 tanesi tamamlandı. Bunlar kısa zamanda yapıldı. Çünkü biz sözünde duran bir hükümetiz. Söz verdik mi Allah'ın izniyle yaparız. Geriye kalan 6 tane tesisin bazılarının ise yarısı bazılarının büyük kısmı bitti sayılır. Bunları inşallah bu sene bitiyoruz. Dolayısıyla daha önce verdiğimiz müjdelerin tamamı bitiyor." dedi.

Eroğlu, Ordu'ya otomatik meteoroloji ölçüm istasyonları kurdukları bilgisini de vererek, şunları kaydetti:

"Bu istasyonlar sayesinde hava durumunu anlık olarak görmek mümkün. Bu sistemi akıllı cep telefonlarına indirip takip etmekte mümkün. Bu anlamda herkesi bu sistemi akıllı telefonlarına yüklemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda dünyanın en iyi tahminini yapan meteoroloji tahmin sistemini kurduk. Şu anda dünyada 6 ülkede var. Dolayısıyla tahminlerde yüzde 90'ın üzerinde iyi bir noktadayız. Bu ileri bir teknoloji ve büyük masraflar yaptık."

Bakan Eroğlu, Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'ne yapılan Botanik Parkın ise şehir hastanesi yapılmak üzere sağlık bakanlığına tahsisinin yapılması için çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.