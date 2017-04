Eroğlu: Şimdiye kadar 344 bal ormanı kuruldu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Arıcılara kovan veriyoruz, yerlerini yapıyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Şimdiye kadar 344 bal ormanı kuruldu. 2017 yılında 54 tane talep edildi. Şu anda bir miktarı yapıldı, kalanı da yıl sonuna kadar yapılacak." dedi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, arıcıların ormanlardan yararlanamadığı yönündeki şikayetler üzerine bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Hazırladıkları genelgeyle ülke genelinde bal ormanları kurulması talimatı verdiklerini anlatan Eroğlu, "Bana 'Bal ormanı nedir?' diye sordular. 'Özellikle arıcıların istediği yerde, hangi tür bal üreteceklerse, kestane, çiçek, çam balı, ona göre ağaç dikeceksiniz. Suyunu, yolunu hazır edeceksiniz. Kovanların konulacağı yeri hazırlayacaksınız. Bal ormanı tabelası asıp koruyacaksınız' dedim. Bu çok tuttu. Arıcılar geldi teşekkür etti." diye konuştu.

"Büyük destek veriyoruz"

Eroğlu, gelir getirici tedbirler çerçevesinde insanları arıcılığa teşvik ettiklerini bildirdi.

İsteyen üreticilere de arıcılık kredisi verdiklerini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yüzde 20'si hibe, geri kalanı ise 2 yıl ödemesiz, 5 yıl geri ödemeli, faizsiz olacak şekilde büyük destek veriyoruz. Arıcılara kovan veriyoruz, yerlerini yapıyoruz, her türlü desteği veriyoruz. Şimdiye kadar 344 bal ormanı kuruldu. 2017 yılında 54 tane talep edildi. Şu anda bir miktarı yapıldı, kalanı da yıl sonuna kadar yapılacak. Şimdi bile 16 tanesi yapıldı. Bu konuda bakanlığımız eylem planı hazırlıyor. 2013'te dedim ki 'Bal ormanları için bir eylem planı hazırlayın.' Bu yılın sonuna kadar bu eylem planını tamamlayacağız. Bundan dolayı çok mutluyum çünkü arıcılar hakikaten hayat buldu."

"Bunu yaparlarsa bütün dünyaya pazarlayabiliriz"

Türkiye'nin, bal üretiminde dünyada ikinci sıraya yükseldiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Arıcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Her türlü imkanı veriyoruz. Para isterseniz para, yer isterseniz yer, yol isterseniz yol. Ne tür bal üretecekseniz onları dikiyoruz, kestane balı ise kestane, çam balı ise çam. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak onlardan ricam, mümkünse marka oluştursunlar. Ormanlarda üretilenler şifalı ballar. Organik olması ve sertifika alınması kaydıyla. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte 'Ormanlarda üretilmiştir' diye bir sertifika verebiliriz. Bunu yaparlarsa bütün dünyaya pazarlayabiliriz. 'Size her türlü desteği vereceğiz ama dünya birinciliğine var mısınız?' diye sordum, arıcılar da 'Varız' dedi. Bu bakımdan arıcılık Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağlıyor. Öte yandan, pek çok ülke Dünya Arıcılık Kongresi'ni almaya gayret ediyor. Türk arıcıları bunu da almayı başardı. Bunun için de çok mutluyum."

Eroğlu, arıların, dünya ekolojisinde en önemli rolü üstlenen canlılardan biri olduğuna değinerek, "Arıları sevmemiz lazım çünkü arılar olmasa dünyada hayat olmaz. Nasıl su bitkiler için önemliyse, özellikle tohumların döllenmesi açısından arılar mutlaka gerekli. Bu maksatla bal ormanları kurmaya devam ediyoruz." diye konuştu.