Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Esnaf bu milletin orta direğidir. Özellikle hükümet olarak, ben de bir esnaf çocuğu olarak, onlarla ilgili bir mesele olduğunda her zaman Bakanlar Kurulu'nda esnafın, sanatkarın temsilcisi olarak hemen müdahale ediyorum. Çünkü hayatımızda bunu yaşadık." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde düzenlenen Ahilik Haftası kutlamasında yaptığı konuşmada, kendisinin de bir esnaf çocuğu olduğunu söyledi.

Çocukluğundaki bazı hatıraları salondakilerle paylaşan Eroğlu, "Babam çok eski bir esnaftı. Ben de okuldan çıkınca cumartesi, pazar dükkanımızda çalışırdım. Çok şeyler öğrendik. Dürüst esnaf, tacir, ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitler ile birliktedir. Bizim anlayışımızda bu olduğu için, sanat ile dürüstlüğü, yani esnaflık ile dürüstlüğü atalarımız daima birleştirmiş." diye konuştu.

Ahilik müessesesinin prensiplerine bakıldığında ne kadar muhteşem olduğunun görülebileceğine dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:

"Esnaf bu milletin orta direğidir. Özellikle hükümet olarak, ben de bir esnaf çocuğu olarak, onlarla ilgili bir mesele olduğunda her zaman Bakanlar Kurulu'nda esnafın, sanatkarın temsilcisi olarak hemen müdahale ediyorum. Çünkü hayatımızda bunu yaşadık. Esnaf ve sanatkar, ülkemiz için fevkalade önemli. Onlara her türlü desteği vermemiz lazım. Yaşatmamız gerekiyor diye düşünüyorum."

Bakan Eroğlu, hükümet olarak esnaf ve sanatkar için birçok hizmetin yapıldığını belirterek, "Özellikle KOBİ'ler faizsiz kredi destekleri... O kadar önemli destekler sağladık ki gerçekten muhteşem." ifadesini kullandı.

"Dünya Arıcılık Kongresi Türkiye'de yapılacak"

Esnaflığın gelişmesi için özellikle kırsalda yaşayan insanlara Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri olarak destek verdiklerinin altını çizen Veysel Eroğlu, şunları kaydetti:

"Mesela önümüzdeki hafta sonu Dünya Arıcılık Kongresi Türkiye'de yapılacak. Dünyada arıcılıkta, yani bal üretiminde 6. sıradayken şu anda 2. sıraya yükseldik. Bana dediler ki, 'dünyanın en önemli arıcılık kongresi yapılacak. Türkiye'yi de almamız çok önemli'. Ben de 'tam destek veriyorum' dedim. Önümüzdeki hafta Dünya Arıcılık Kongresi İstanbul'da toplanıyor. Bunlar esnafa verdiğimiz önemin örnekleri. İnşallah hükümet olarak daha çok destek vereceğiz. Esnafları yaşatmamız, sanatkarları daha da geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum."

Konuşmaların ardından kutlamalar kapsamında, "şed kuşanma" töreni yapıldı.

Daha sonra yılın ustası, çırağı ve kalfasına çeşitli ödüller verildi.