Eroğlu: Dünya tarihinde böyle bir utanç yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ümraniye Belediyesini ziyaretinde, Belediye Başkanı Hasan Can'dan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eroğlu, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda hükümetince engellenmesine ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Dünya tarihinde böyle bir utanç yok. Bakın neticede büyük bir devletin Bakanı ve üstelik hanım bir Bakan. Dünya Kadınlar Günü'nün hemen arkasında Hollanda'nın yaptığı utanç verici bir hadise. Dünya tarihine bakarsak, elçilere dahi dokunulmamıştır. Medeniyet, medeniyet diyoruz ama medeniyet Avrupa'da dibe vuruyor. Şunu ifade etmek istiyorum, biz büyük bir milletiz. Avrupa'daki kardeşlerimize vatandaşlarımıza sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Neticede, biz ağırbaşlı bir milletiz. Dolayısıyla inşallah zamanı gelince bunların hesabı sorulacaktır. Bir bakan orada kendi toprağımız olan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna girmek istiyor. Bundan tabii bir şey olabilir mi? Bunu engellemek asla kabul edilemez bir husustur."

Türkiye'nin büyük ve güçlü bir devlet olduğuna dikkati çeken Bakan Eroğlu, "Türkiye 16. büyük ekonomiye sahip ve dünyanın en büyük ordularına sahip çok güçlü bir millettir. Dolayısıyla bu tür Türkiye Cumhuriyetinin değerli bir bakanına bunları yapmak, gerçekten asla kabul edilemez. İnşallah diğer Avrupa ülkeleri de ayaklarını denk alırlar." diye konuştu.