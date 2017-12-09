Eroğlu: Bu kararı kabul edemeyiz, Kudüs bizim ilk kıblemiz

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 26 Ağustos Tabiat Parkı'ndaki, Yöre Ürünleri Satış Üniteleri ve Sosyal Tesisler temel atma merasiminde, Afyonkarahisar'ı "çiçek gibi" yaptıklarını söyledi.

Bütün dereleri ıslah ettiklerini belirten Eroğlu, "Muhteşem köprüler, barajlar, göletler, sulama tesisleri yaptık. Ağaçlandırmada desten yazdık." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Her zamankinden daha güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Gönül coğrafyamız olan ve ilk kıblemiz olan Kudüs-ü Şerif'i şu anda maalesef ABD Başkanı Trump, İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı aldı. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Çünkü orası bizim ilk kıblemiz. Cenabıallah Kudüs'ün mukaddes bir yer olduğunu Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Dolayısıyla orası mübarek yerler, mukaddes diyar. Hep birlikte daha güçlü olacağız. Büyük Türkiye için gelecek nesillere daha büyük Türkiye bırakmak için hep birlikte çalışacağız."

Eroğlu, "Rabb'im ülkemizi başta alçak FETÖ olmak üzere PKK, PYD, DEAŞ gibi bütün terör örgütlerinden muhafaza eylesin, bir de onları kuran, destekleyen, silah veren bütün devletleri perişan eylesin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Eroğlu, diğer protokol üyeleriyle birlikte butona basarak tesislerin temelini attı.

Kaynak: AA