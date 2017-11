Eroğlu: Barajlarda doluluk oranıyla ilgili sıkıntımız yok

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye genelinde barajların doluluk oranlarıyla ilgili, "Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda doluluk oranı yüzde 31. İçme suyu maksatlı 90 büyük barajımız var, doluluk yüzde 30, enerji maksatlı 115 baraj, yüzde 36 dolu. Şu anda İstanbul'da yüzde 55, İzmir ve Bursa'da yüzde 42, Ankara'da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük." dedi.

Yalova Valiliğine ziyarette bulunan Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümet olarak büyük önem verdikleri bu kentte bugün 5 tesisin temelini atacaklarını söyledi.

Kente geçen sene geldiğinde 229 milyon lira değerinde 30 müjde verdiğini anımsatan Eroğlu, "Bu 30 müjdenin 20'sini tamamladık. 10 tanesinin inşaatı devam ediyor. Bu sefer 11 milyonluk 8 müjdeyle geldik. 2 tanesi DSİ'ye ait olan müjdelerimiz. 4 tane Orman Genel Müdürlüğü müjdesi var. 2 tane Doğa Koruma Milli Parklar müjdesi var. Sözümüzün eriyiz. Ne söz verdiysek yapacağız." diye konuştu.

Yalova'yı daha da geliştirmek istediklerini anlatan Eroğlu, buranın sadece deniz turizmi ile değil tabiat güzellikleri, termal ve sağlık turizmi ile ilgili de anılması gerektiğini bildirdi.

Barajlardaki doluluk oranları

Bir gazetecinin "Kısa bir süre önce Türkiye'deki barajlarda yüzde 26-30 oranında doluluk oranı olduğunu söylemiştiniz. Şu an Türkiye genelinde barajlarda doluluk oranı nedir?'' sorusuna Eroğlu, şu yanıtı verdi:

"Son günlerde yağışlar başladı. Bugün Ege kıyı şeridinde, pazartesi, salı bütün Ege, salı, çarşamba da tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde yağış bekliyoruz. Biz su ile ilgili çok büyük düşünüyoruz. Vatandaşlar eskiden 'Su gelecek mi gelmeyecek mi?' diye büyük bir korku içindeydi. Artık öyle bir korku yok. Çünkü bizim A, B planlarımız var. Biz her sene mayıs ayında benim başkanlığımda mutlaka bir çalışma yapıyoruz, 'Şehirlerin durumu ne? A planı mı, yoksa B planı mı uygulayacağız.' diye. Bu sene de baktık sıkıntıları giderdik. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Mesela sulama maksatlı 235 barajda doluluk oranı yüzde 31. İçme suyu maksatlı 90 büyük barajımız var, doluluk yüzde 30, enerji maksatlı 115 baraj, yüzde 36 dolu. Şu anda İstanbul'da yüzde 55, İzmir ve Bursa'da yüzde 42, Ankara'da yüzde 10 ama Çamlıdere Barajı çok büyük. Ayrıca bizim orada şu an B planı, bir de önümüzdeki yıl C planı devreye giriyor. Gerede'den 32 kilometre uzaktan tek tünel, dünyanın en uzun içme suyu tünelini bitireceğiz önümüzdeki yıl. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yok."

İstanbul'da 2071 yılına kadar problemi çözdüklerine vurgu yapan Eroğlu, "Neden? Çünkü Melen Barajı bitiyor. Çünkü sadece Melen Barajı'ndan 1 milyar 100 milyon metreküp su almak mümkün. Tek başına bütün İstanbul'un halihazırdaki ihtiyacını karşılayacak bir çözüm var. Hatlar falan yapıldı. Su zaten veriyoruz. Barajda su depolama imkanı var. Su tutuyoruz, bir problem yok. Hangi şehri sorarsan söyleyeyim size.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Oradaki de bizim insanımız"

İstanbul ve İzmir'in asırlar boyu su sıkıntısı çektiklerini ancak bu sıkıntının artık kalmadığının altını çizen Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela İzmir için bizim 'Bak muhalefet belediyesi var. Susuz kalsın, boş ver. Belediyenin su veremediği anlaşılsın.' deme olayımız yok. Oradaki de bizim insanımız. Oraya su götürmek bizim boynumuzun borcudur. Manisa Gördes Barajı'ndan, 115 kilometre mesafede içinden otomobil geçecek çapta borular var, İzmir'e su getirdik. Hatta Buca tünelini yapamadılar onu dahi deldik, tünelin içinden tır geçecek tüneli de biz yaptık. Mardin'e suyu biz götürdük. 50-100 yıldır susuz. Şırnak'a, Kars'a, Edirne'ye biz götürdük. Tekirdağ var, yazın susuzluk çekiyordu. Merak etme su meselesi yok.''

Veysel Eroğlu, şu anda barajlardaki su seviyesinin en düşük olduğu noktadan geçildiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ekim-kasım ayları barajlarda su seviyesinin en düşük olduğu ay. Neden baraj yapıyoruz? Baraj yapmamızın sebebi şu; Türkiye'de sürekli akan nehir yok. Yazın neredeyse Kızılırmak bile ince çay gibi akıyor. Biz ilkbaharda yağan yağmuru biriktirmek için baraj yapıyoruz. Sadece önümüzdeki hafta perşembe günü 29 Kasım'da sayın Cumhurbaşkanımız 375 tesis içinde 77 baraj açacak bir seferde. Eskiden bir bakanın tuvalet açtığını biliyorsunuz, modern tuvalet diye. Merak etme, hiçbir şehri susuz bırakmayacağız Allah'ın izniyle, bırakmıyoruz. Hedef, 2050-60 İstanbul'da 2071 yılına kadar. 'Ondan sonra ne olacak?' diye sorarsan, gelecekteki bakana bir mektup bırakacağım. 2071 yılına kadar İstanbul için yeter.''

Kaynak: AA