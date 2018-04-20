Erken seçim önergesi Meclis Genel Kurulu'nda

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.

AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi dün Meclis Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

Önerge bugün de, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor. Önerge Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldükten sonra açık oylama yapılacak. En az 139 milletvekilinin salonda bulunması şartıyla, katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu kullanması, Meclis kararının çıkması için yeterli olacak.

Genel Kurul bugün çalışmalarını önergenin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar sürdürecek. Önergenin görüşmelerinin bugün tamamlanması halinde ise Genel Kurul 23 Nisan Pazartesi özel birleşiminde konuşmaların bitiminin ardından kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeyecek.

Öte yandan Genel Kurulda MHP, HDP, CHP ve AK Parti Grup Başkanvekilleri yerlerinden söz aldılar.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşananları kınadı ve yaralanan Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Seçimlerin erkene alınmasına değinen Usta, bunun Türkiye'nin önünü açacak bir karar olacağını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Milletin içinde bulunduğu gerilim halinin inşallah bugün alacağımız kararla 24 Haziran'da son bulacağına inanıyorum." dedi.

AK Parti Grup başkanvekili Mehmet Muş, Fenerbahçe - Beşiktaş futbol maçında yaşananları kabul etmediklerini belirterek, Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Muş, "Gerekli soruşturmalar yapılacaktır. Olayları çıkarmaya çalışanlar ilgili birimler tarafından gerekli çalışmalar yapılarak tespit edilecektir." diye konuştu.

YSK seçim takvimini açıklayacak

Meclis'ten karar çıkmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayacak. Propaganda ve seçim kurallarını belirleyecek. Milletvekili aday listelerinin açıklanması ve bürokratlara istifa sürecinin tanınması açısından da takvim önem taşıyor.

Seçim takvimi, ittifak yapacak partiler için de belirleyici olacak. İttifaka giden partilerin, takvimin başlangıcından itibaren 7 gün içerisinde Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaları gerekiyor.

Seçim öncesinde, Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının istifa etmesi ise gerekmiyor.

Mini uyum paketi yolda

Başbakan Binali Yıldırım, bugün Cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada "Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif, önümüzdeki hafta Meclis'te olacak." dedi.

[Uyum yasaları] Başbakan Yıldırım: Özellikle seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik teklif, önümüzdeki hafta Meclis'te olacak.https://t.co/B5WAdsyU0C pic.twitter.com/AVlRWILuWk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Nisan 2018

Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci, oy pusulalarının düzenlenmesi ve hazine yardımına ilişkin acil düzenlemelerin bu pakette yer alması öngörülüyor.

Seçim önergesi

Önergede, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması, birçok alanda olduğu gibi siyasette de yeni bir dönemin miladı olduğu ifade edildi.

Milletin darbe gecesi gösterdiği kahramanlığın asla unutulmayacağının vurgulandığı önergede, bu ihanete karşı 29 gün boyunca tutulan demokrasi nöbetlerinin, milletin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesinin bir ifadesi olduğu vurgulandı.

İstanbul Yenikapı'da 7 Ağustos 2016'da yapılan ve milyonlarca vatandaşın katıldığı büyük mitingin ise milletin, kendilerine, siyasetçilere verdiği mesajı çok açık ve net ortaya koyduğu kaydedildi.

Önergede, şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim 16 Nisan 2017'de yapılan halkoylamasına giden süreçte milletimizin önümüzde açtığı yol, bu şekilde kesinlik ve kararlılık kazanmıştır. Bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, AB ile ilişkilerimiz, küresel süreçler, Türkiye'nin halk oylamasında verdiği karar doğrultusunda belirsizliklerin aşılarak bir an önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini zorunlu kılmıştır.

Bu nedenle Türkiye'nin önündeki iç ve dış gündemin yoğunluğu, erken seçim kararının bir an önce alınarak belirsizliğin ortadan kaldırılmasını gerekli hale getirmiştir. Bilindiği üzere Anayasa'nın geçici 21'inci maddesi uyarınca TBMM'nin, seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacaktır. Bu itibarla anayasanın 77'nci, geçici 21'inci ve Milletvekili Seçim Kanunu'nun 8'inci maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi ve TBMM'nin 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi'nin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılması hususunda TBMM kararı alınması için gereğini arz ve teklif ederiz."