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Erken seçim önergesi bugün Anayasa Komisyonu'nda yarın da TBMM'de görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

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Erken seçim önergesi bugün Anayasa Komisyonunda yarın da TBMMde görüşülecek

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile MHP'nin ortak verdiği Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önergesinin 48 saat geçmeden TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Seçiminin Yenilenmesi ve Seçimin 24 Haziran 2018 Tarihinde Yapılması Hakkındaki Önerge, 48 saat geçmeden Anayasa Komisyonunda görüşülecek.

Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında yarın saat 14.00'te de toplanacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi günü yapılacak özel birleşimde, konuşmaların tamamlanmasından sonra kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen işlerin görüşülmesine devam edilecek.

CHP, önerinin İçtüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açtı. Ancak TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tutumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, öneriyi işleme aldı.

Öte yandan, HDP'nin "Bireysel silahlanma" ve CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı" ile ilgili araştırma önergelerinin bugün ele alınması önerileri kabul edilmedi.

Kaynak: AA

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