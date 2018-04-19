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Erken seçim önergesi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

Anayasa Komisyonu'ndan geçen erken seçim önergesinin 20 Nisan'da TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

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Erken seçim önergesi Anayasa Komisyonundan geçti

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve MHP'nin ortak seçim önergesinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesine ilişkin AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

Önerinin kabul edilmesinin ardından, Anayasa Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında önergeyi görüşmek için toplandı.

Önerge, komisyonda oy birliği ile kabul edildi. AK Parti ile MHP'nin ortak erken seçim önergesi 20 Nisan'da Genel Kurul'da görüşülecek. Genel Kurul, haftalık çalışma günlerinin dışında 20 Nisan'da saat 14.00'da toplanacak.

18 Nisan'da TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu

Başbakan, AK Parti Grup Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı ve Grup Başkanı Devlet Bahçeli ile iki parti grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan ortak seçim önergesi, 18 Nisan'da TBMM Başkanlığı'na sunulmuş, ardından Anayasa Komisyonuna havale edilmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: tbmm, seçim, mhp, genel kurul, anayasa komisyonu, AK Parti
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