Erken seçim kanun teklifi bu akşam TBMM'ye sunulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran Pazar günü yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi kararı ile ilgili, kanun teklifini bu akşam TBMM Başkanlığına sunacaklarını belirtti.

Mustafa Elitaş, kanun teklifine Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin de imza atacağını kaydetti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da erken seçime ilişkin teklifin Meclis'te izleyeceği sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anayasa Komisyonu'nun, Komisyon Başkanı'nın takdiriyle bir an önce toplanarak, teklifi görüşmesini beklediklerini vurgulayan Turan, "Komisyon ümit ediyorum Cuma günü toplanır. Haftaya Pazartesi, Salı günü de teklif Genel Kurulda görüşülür ve kanunlaşır diye ümit ediyorum." dedi.

Kaynak:AA