'Eren'e kurşun sıkan alçaklar bilsin ki biz 80 milyonuz'

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin 16. kuruluş yıldönümü töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım’ın, konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Daha nice başarılara imza atacağız. Çünkü biz davamıza, liderimize, kurucu ilkelerimize gönülden bağlıyız.

- Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk, Türkiye’yi ayağa kaldırdık.

- 15 yaşındaki Eren Bülbül’e kurşun sıkan alçaklar bilsin ki, biz 80 milyonuz aziz şehidimiz arkanda 80 milyon var.

- Sana kurşun sıkan PKK katilleri elbette bunun hesabını verecek dünyayı onlara dar edeceğiz iyi ki varsın Eren.

- Milletin iradesine yapılan saldırıların hiçbirini bu millet unutmayacak. Milletin yoluna pusu kuranları unutmayacağız.

- 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini unutmayacağız. Bu en son ihanet girişimi olacak. Bu karanlık sayfaları kapatıyoruz

- Bugünlere kolay gelmedik millete hizmet yolunda badireler atlattık, 16 yıl boyunca millet iradesine defalarca darbe vurulmak istendi.

- Bu ülkenin huzurunu dirliğini birliğini bozmak için Gezi olaylarını, 6-7 Ekim olaylarını düzenlediler, başaramadılar asla başaramayacaklar.

- Türkiye bir daha bu acıları yaşamayacak, bu millet bu karanlık oyunlara bir daha izin vermeyecek.

- AK Partili olmak için mangal gibi yüreğin olacak. Devletini, milletini, vatanını canından çok seveceksin.

- Kurucu değerlerimize sadakatle bağlı kalacağız, demokrasiden, adaletten, özgürlüklerden taviz vermeden aşkla hizmete devam edeceğiz.

