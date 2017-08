MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İktidar partisi ile MHP arasında gerilim üretmeye, nifak saçmaya çabalayanlar bugünkü nazik dönemde kriptocu damarın son tortularıdır. Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin, Türk devletinin istiklal mücadelesinde, beka direnişinde ayrılığa, anlaşmazlığa, çatışmaya prim vermeyecek bir irade ve tutumdadır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, terörizmin, her türlü kirli vasıta ve kan içici vandalların acımasızca kullanıldığı, yıkım, yok oluş, parçalanma ve bölünme amaçlarına hizmet eden bir insanlık suçu olduğunu belirtti.

"Şiddet, şekavet (haydutluk) ve hain saldırıların terör örgütlerinin araç ve yöntemleri olduğunu" vurgulayan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye zorlu, yıpratıcı, sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça ağır terörle mücadele sürecinin tüm boyutlarını kıyasıya yaşamaktadır. Verilen kayıplar, ödenen bedeller, katlanılan badireler, çekilen çileler gün be gün artmakta, yaygınlık kazanmaktadır. Türk milleti terörle yıldırılmak, terörle korkutulmak, kanlı eylemlerle susturulmak istenmektedir. Tehlike yakın ve yoğundur. Karşımızdaki tehdit, milli bekayı hedef almaktadır. FETÖ, PKK, YPG, IŞİD, DHKP-C aynı hain amaca odaklanmış, aynı karanlık cepheye sürülmüş, isimleri farklı farklı olan Türk ve Türkiye düşmanlarıdır. Bu alçak örgütlerin birinin bıraktığı yerden bir diğeri kanlı vardiyaya girmekte; milletimize, milli değer ve insani emanetlerimize kastetmektedir. "

"Eren Bülbül'ün kahramanca mücadelesi hatırdan çıkmayacak"

"Bahçeli, Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken derin ve küresel komploda terör örgütlerinin maşa ve taşeron olarak kullanıldığına" dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemiz bir yandan fırın gibi ısınıp çalkanırken, diğer yandan sınırlarla oynanmaktadır. Irak'ın Yarubiye sınırından Afrin'e kadar olan mücavir alanları kapsam ve muhteviyatına alan yeni haritalar çizilmekte, medya kanalıyla servis edilmektedir. Türkiye'nin esef verici iç tartışma ve anlaşmazlıklara gömülmesi projelendirilip, eş zamanlı olarak çevremizde korsan terör devletinin temelleri atılmaktadır. İdlib'de şer oyun sahnelenmektedir. Milli duygunun, milliyetçi şuurun fitne silahıyla tasallut altına alınması suretiyle Türk milletinin reflekslerinin zayıflatılması, tepkilerinin söndürülmesi planlanmaktadır."

Terörizmin bugün vatanın her köşesine sıçradığını, zalim ve hayasız pusunun her yerde olduğunu belirten Bahçeli, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün de şehit olduğu Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısını hatırlattı. Bu saldırının her yönüyle ibret verici olduğunu kaydeden Bahçeli, Bülbül'ün hayattan koparıldığını bildirdi. Bahçeli 10 Ağustos'ta Bingöl'ün Genç ilçesinde bir uzman çavuşun, dün de Batman'ın Sason ilçesinde bir uzman çavuş ve onbaşının şehit düşmesinin milli vicdanı kanattığını ve kahrettiğini belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, mesajına şöyle devam etti:

"Çanakkale'de emperyalizme meydan okuyan 15'lilerin bu zamandaki adı olan Eren Bülbül'ün kahramanca ve 80 milyona mal olan onurluca mücadelesi asla hatırdan çıkmayacaktır. Terör örgütü PKK'nın bebek ve çocuk katili olduğu bir kez daha belgelenmiş, yeniden tescillenmiştir. Unutulmamalıdır ki Eren'in dökülen kanı, Mehmetlerimizin gök kubbede çınlayan yiğitlikleri, namert ve aşağılık teröristleri eninde sonunda boğacaktır. Bir Eren'in tüm terör örgütlerine meydan okuyan bir şeref numunesi, cesaret nişanesi olduğunu herkes görecek ve öğrenecektir."

"Türkiye terörizmden büyüktür"

"Artık bahane kalmamıştır" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, "Vatan evlatlarını şehit eden katiller, elebaşları saklandıkları mağara inlerinden, girdikleri karanlık deliklerden çıkarılarak ya adalete teslim ya da bu mümkün olmuyorsa tenkil edilmelidirler." ifadelerini kullandı.

Devletin muhtemel yeni saldırıları beklemek yerine aktif bir şekilde ön alarak hainleri kaynağında temizlemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bir gece Kandil'de görünmenin, bir sabah sınır ötesindeki diğer husumet yuvalarının başına ateş topu gibi düşmenin vakti gelmiştir. Bunu yapacak güç ve dirayet Türkiye Cumhuriyeti'nde vardır. Bunu başaracak azim, iman ve inanç Türk milletinde fazlasıyla mevcuttur. Milli mukavemet çok şükür canlıdır. Milli onur şanlıdır. 15 yaşındaki Eren'e silah doğrultan ve de emperyalizmin emellerine zincirlenmiş korkak hainler, anasından doğduklarına mutlaka pişman edilmelidirler. Türkiye terörizmden büyüktür. Kaygıya, karamsarlığa ise hiç yer yoktur. Kahramanca şehadeti göze alanlar, şerefsizce yaşayan insanlığın defolu yüzlerine kat be kat hesabı sormaya muktedirdir."

"İyi ki varsın Eren"

Bahçeli, Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu zaman aralığında, siyasi polemik yaratmak isteyen, siyasette kavga ve kutuplaşma arayışında olanların art niyetli olduğunu, bu kişilerin dikkatle izlenmesi gerektiğini bildirdi.

Bahçeli, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında veya sosyal medya bataklığında iktidar partisi ile MHP arasında gerilim üretmeye, nifak saçmaya çabalayanlar bugünkü nazik dönemde kriptocu damarın son tortularıdır. Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin, Türk devletinin istiklal mücadelesinde, beka direnişinde ayrılığa, anlaşmazlığa, çatışmaya prim vermeyecek bir irade ve tutumdadır. Çünkü mevzubahis konu, kutlu ve tarihsel varlığımızın müdafaasıdır. Milliyetçi Hareket Partisi terörizmle, iç ve dış mihraklara karşı verilen samimi mücadelede devletiyle ve seçilmiş meşru hükümetle beraberdir. Aksini düşünüp milli dayanışmayı yıkmak, değilse bile sarsmak isteyen fesat odakları kaybetmeye mahkum olan çürümüşlerdir. Bununla birlikte Türkiye’de can ve mal güvenliğinin olmadığını söyleyip yabancı ülkelere muhbirlik yapanların kimlere hizmet ettikleri, kendilerini ne hallere düşürdükleri açık ve seçik ortadadır. Siyasi kehanet ve spekülasyonlarla mesafe almaya, çalı dibi yoklamaya, sorun ve kriz çıkarmaya uğraşanlar dün olduğu gibi bugün de çuvallayacaklardır."

Bahçeli şehitlere vefa borcunun ödenmesi gerektiğini, ecdada karşı da manevi sorumlulukların yerine getirmek mecburiyetinde olunduğunu belirterek "Bunları yaparken de dağılarak değil birleşerek, ayrı düşerek değil milli hedeflerde buluşarak, hepsinden mühimi temel ilke ve ülkülerde uzlaşarak sonuca ulaşacağımızı herkes iyi bilmelidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehitlere rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dilediği açıklamasını "Son olarak diyor ve haykırıyorum ki 'İyi ki varsın Eren' ve de her zaman tüm şehitlerimiz gibi kalbimizde yaşayacaksın." ifadeleriyle bitirdi.