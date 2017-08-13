Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın 15 Temmuz şehitleri için sarf ettiği sözlere ilişkin, "CHP'de Akaydın'ın arkasında duran zihniyet maalesef bu milletin 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyi aslında ne kadar görmezden geldiklerinin bir işaretidir." dedi.

Bakan Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde Antalya'daki iki şehit ailesini ve bir de çocuk evini ziyaret etti.

İlk olarak 15 Temmuz darbe girişi sırasında Ankara'da şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem ve babası Zeki Kılınç'ın evini ziyaret eden Kaya, aileye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Kaya, burada aileyle, CHP Antalya Milletvekili Akaydın'ın 15 Temmuz şehitleri ile ilgili sözleri ve Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'le ilgili sohbet etti.

"Eren Bülbül, Türkiye'deki 80 milyonu bir araya getirdi"

Bakan Kaya, "Gerçekten CHP'de Akaydın'ın arkasında duran zihniyet maalesef bu milletin 15 Temmuz'da verdiği mücadeleyi aslında ne kadar görmezden geldiklerinin bir işaretidir." diye konuştu.

Bunun üzerene şehit annesi Meltem Kılınç, CHP'deki bu zihniyete anlam veremediklerini belirterek, konuyla ilgili Akaydın hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Bakan Kaya daha sonra, iki gün önce Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün, Türkiye'deki 80 milyonu bir araya getirdiğini ifade etti.

Çanakkale Savaşı'nda 15 yaşında 70 bin çocuğun şehit düştüğünü anımsatan Kaya, "Eren, bize 15'liklerin hala devam ettiğini, nasıl 15 Temmuz'da da çocuk şehitlerimiz, gencecik çocuklarımız şehit düştüyse Eren de bu vatan için canını korkmadan veren yavrularımızın olduğunu tekrar gösterdi. Ona da bütün şehitlerimizle birlikte Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.